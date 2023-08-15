الهلال يفوز على أبها بثلاثية في أولى مبارياته بـ”روشن”

وسجل ثلاثية الهلال اللاعب البرازيلي مالكوم (هاتريك) في الدقائق 31، 55 و77، بينما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق سعد بقير في الدقيقة 33.
وبتلك النتيجة حصل فريق الهلال على أول 3 نقاط، في بداية مشواره بدوري روشن للمحترفين للموسم الجديد (2023-2024).
أحداث المباراة
كاد عبدالله الحمدان أن يسجل هدفا مبكرا، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لكن الكرة خرجت أعلى العارضة. وكاد أن يتسبب الحارس عبدالله المعيوف في هدف لصالح أبها بعد خروج خاطئ من مرماه لكنه عاد وأنقذ الكرة بعد تسديدة من لاعب الفريق المنافس.
وفي الدقيقة 25، سدد البرازيلي مالكوم تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى أبها تصدى لها ببراعة. وحول فريق الهلال سيطرته لهدف أول في الدقيقة 31، عن طريق البرازيلي مالكوم بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة داخل شباك أبها. وفق “سبورت 24”.
وتمكن اللاعب التونسي سعد بقير من إدراك التعادل لفريق أبها، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس عبدالله المعيوف في التصدي لها. وحرمت العارضة سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 47 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال علي البليهي. وأهدر عبدالله الحمدان هدفا محققا للهلال في الدقيقة 51، بعدما حصل على تمريرة خلف دفاع أبها لتجعله في مواجهة الحارس، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى بطريقة غريبة.
وفي الدقيقة 55، سجل مالكوم هدفه الثاني، بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى تصدى لها الحارس قبل أن تفلت من بين يديه لتستقر داخل الشباك. وحرمت العارضة فريق الهلال من تسجيل الهدف الثالث، بعد تسديدة من اللاعب مصعب الجوير.
وسجل اللاعب البرازيلي مالكوم الهدف الثالث في شباك أبها في الدقيقة 77، بعدما حصل على تمريرة حولها صاروخية بقدمه اليسرى لداخل الشباك.