جيرارد : الطقس لم يكن عائقًا للفوز على النصر

أعرب مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد عن سعادته بالفوز على فريق النصر في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين.
واستهل فريق النصر رحلته في دوري روشن السعودي، بالخسارة بهدفين مقابل هدف أمام الاتفاق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “سعيد بالأداء القوي وخصوصًا في الشوط الأول، وبعد أن تلقينا هدفًا نجحنا في إيجاد الحلول في الشوط الثاني وكسب النتيجة”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “أشعر بالراحة كوننا فرضنا ما نريد وحتى مع امتداد المباراة لأكثر من 100 دقيقة كان الانضباط مستمرًا حتى الفوز”.
وتابع حديثه: “لعبت في درجة حرارة صعبة حينما كنت لاعبًا ومن بينها كأس العالم، ويجب ألا نعتبر الطقس عائقًا أمام تحقيق الأهداف المطلوبة والأداء الواجب على اللاعبين”.