كاسترو: أحيي فريقي الشجاع.. والنتيجة ليست كل شيء

أكد مدرب النصر، لويس كاسترو، أن فريقه لم يأخذ الوقت الكافي من الراحة بعد نهاية كأس الملك سلمان للأندية، وقبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن.
واستهل فريق النصر رحلته في دوري روشن السعودي بالخسارة بهدفين مقابل هدف أمام الاتفاق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كانت مباراة صعبة لم نأخذ الوقت الكافي من الراحة بعد البطولة العربية، ومع ذلك أحيي فريقي الشجاع، وبالنسبة للنتيجة ليست كل شيء بل الأهم العمل الذي يحصل”.
وأضاف: “لعبنا مباريات مضغوطة ولذا كان يتوجب إراحة بعض النجوم، وللأسف لم يتم تغيير موعد المباراة والعمل الذي قمنا به في الأسابيع الماضية كان كبيرًا”. وفق “سبورت 24”.
وتعليقًا عن مدى تأثير طقس الدمام، قال كاسترو: “لا نريد أن نضع ذلك مبررًا، الطقس كان على الفريقين وعلى حكم المباراة، الأمر يتعلق بالإرهاق الكبير بعد خوض النهائي الصعب الذي اتجه للأشواط الإضافية قبل 48 ساعة من هذه المواجهة”.