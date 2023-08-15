إنقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة بمكة

تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر إندونيسي يبلغ من العمر 76عاماً.
وقال المستشفى إن المعتمر وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من دوار شديد وصعوبة في التنفس، وتم التعامل معه من قبل الأطباء، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اتضح وجود أزمة ربو شديدة أدت لنقص الأكسجين في الدم.
وأضاف أنه تم التعامل مع المريض بشكل سريع وتم إنقاذ حياته والاستمرار بإعطائه الأدوية الداعمة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، كما تم إدخاله لقسم العناية المركزة بعد استقرار حالته، ولازال يتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصصية بالعناية المركزة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال النصف الأول من عام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ596 حالة دخول للعناية المركزة، حيث يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي.