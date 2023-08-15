الخرج تُنتج 90 مليون كجم من التمور سنوياً

تُنتج محافظة الخرج، أكثر من 90 مليون كيلوجرام سنوياً من التمور ما يجعلها من أكبر مصادر إنتاج التمور في المملكة.
وكشفت إحصاءات المركز الوطني للنخيل بالمملكة، أن الحصة الاقتصادية للإنتاج السنوي في المحافظة تبلغ نحو 723 مليون ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل موسمية.
وتضم المحافظة 1.2 مليون نخلة مثمرة من أصل 1.5 مليون نخلة، ويعد خلاص الخرج أبرز الأنواع وأكثرها شهرة في المحافظة، يليه الصقعي، ونبوت سيف، والصفري، والشيشي، والهلالي، والبرحي وأنواع أخرى.
يذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظه الخرج خصص مواقع لباعة التمور في السوق المركزي وعدد من المواقع والمباسط، في حين يقوم مراقبو المكتب بأخذ عينات بشكل مستمر وتحليلها لضمان عدم وجود أي متبقيات للمبيدات الحشرية. وفق “أخبار 24”.
ويقدم المكتب خدماته للمزارعين من خلال حملات الإرشاد والتوعية، فضلاً عن الجولات الميدانية على المزارع لمكافحة الآفات النباتية، والتعريف بالاستخدام الأمثل للمواد والأسمدة ومراقبة النخيل لمنع ومعالجة أي إصابات قد تتفشى.