ارتفاع إيجارات الشقق 21% خلال يوليو

ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.3% في يوليو 2023 ، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.1%، وكان لهذا الارتفاع تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، نظًرا لوزنه الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0 %.
وأوضحت الهيئة العمة للإحصاء أن التضخم السنوي بلغ 2.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة في يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي من 2.7% إلى 2.3% على أساس سنوي.
وأكدت أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعاً في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ وفي قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.9%؛ بينما ارتفع قسم التعليم بنسبة 1.8%، كما ارتفع قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.4%؛ في حين انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5%.
ولفتت إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة سجل انخفاضاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.9%، كما انخفض المؤشر ذاته في يوليو الماضي بمعدل أقل من الشهر الذي سبقه حيث كان 1.3%، مرجعة سبب ذلك لانخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.5%.
وأبانت أن مؤشر أسعار المستهلك في شهر يوليو الماضي سجل استقراراً نسبيا مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.3%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.3%. وفق “أخبار 24”.
ونوهت باستقرار مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري لشهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي؛ وذلك نتيجة لاستقرار أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، مشيرة إلى أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.9%، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.5%، وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 8.5%، مؤكدة أنها سجلت أيضا انخفاضاً في باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.6%، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.6%، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 2.1%.