تعويضات من “آبل” لمالكي “آيفون” قريباً

ذكرت مواقع متخصصة أن شركة “آبل” الأمريكية ستشرع في دفع تعويضات مالية لبعض مالكي هواتف “آيفون” قريباً، وذلك بموجب تسوية قضائية بسبب إقدام الشركة على الإبطاء المتعمد لهواتف “آيفون” ذات البطاريات القديمة.
وأضافت أن السلطات القضائية الأمريكية رفضت استئنافاً من اثنين من مالكي هواتف آيفون كانا يحاولان الاعتراض على التسوية، مما يمهد الطريق لبدء “آبل” إرسال التعويضات المالية التي تبلغ قيمتها 65 دولاراً لكل مالك “آيفون”.
وكانت “آبل” قد وافقت على عقد تسوية بلغت قيمتها إجمالاً 500 مليون دولار أمريكي في قضية إبطاء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة، وذلك بعد دعوى جماعية من مستهلكين أمريكيين امتلكوا هواتف آيفون قبل 11 ديسمبر 2017.
وجاءت الدعوى بسبب تحديث iOS 10.2.1 الذي أصدرته “آبل” في عام 2017، إذ عدّل أداء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة لمنع إيقاف التشغيل المفاجئ، فقد تم تخفيض سرعة المعالج دون إخبار المستخدمين، لأن البطارية لم تستطع مواكبته، فأدى ذلك إلى أداء أبطأ. وفق “أخبار 24”.
ولم تكن هناك طريقة لاستعادة الأداء الأصلي سوى استبدال البطارية القديمة، ولاحقاً، اعتذرت آبل عن الأمر، وخفضت تكاليف استبدال البطارية إلى 29 دولاراً حتى نهاية عام 2018.