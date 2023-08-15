نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تعليم الرياض” تحدد الدوام الشتوي والصيفي ورمضان
15/08/2023   4:28 م

“تعليم الرياض” تحدد الدوام الشتوي والصيفي ورمضان

+ = -
52

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، مواعيد دوام المدارس خلال العام الدراسي 1445هـ.

وذكرت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي بالدوام الصيفي سيكون 6:15 صباحا على أن تكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحا، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس الحالي حتى 1 نوفمبر المقبل، ومن 15 أبريل المقبل حتى 10 يونيو المقبل.

وأضافت أن موعد الاصطفاف الصباحي بالدوام الشتوي سيكون في الساعة 6:45 صباحا، على أن تكون بداية الحصة الأولى في الساعة السابعة صباحا، وذلك طوال الفترة من 5 نوفمبر المقبل حتى 28 مارس المقبل. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن الحصة الأولى خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة 9 صباحا، وذلك اعتبارا من 11 مارس المقبل إلى 28 من الشهر ذاته.

“تعليم الرياض” تحدد الدوام الشتوي والصيفي ورمضان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270245.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com