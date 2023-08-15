“تعليم الرياض” تحدد الدوام الشتوي والصيفي ورمضان

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، مواعيد دوام المدارس خلال العام الدراسي 1445هـ.
وذكرت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي بالدوام الصيفي سيكون 6:15 صباحا على أن تكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحا، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس الحالي حتى 1 نوفمبر المقبل، ومن 15 أبريل المقبل حتى 10 يونيو المقبل.
وأضافت أن موعد الاصطفاف الصباحي بالدوام الشتوي سيكون في الساعة 6:45 صباحا، على أن تكون بداية الحصة الأولى في الساعة السابعة صباحا، وذلك طوال الفترة من 5 نوفمبر المقبل حتى 28 مارس المقبل. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الحصة الأولى خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة 9 صباحا، وذلك اعتبارا من 11 مارس المقبل إلى 28 من الشهر ذاته.