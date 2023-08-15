ضبط مخالفات بنظام الوساطة العقارية في القصيم

ضبطت الفرق الميدانية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار وأمانة منطقة القصيم عدداً من المخالفات تتركز في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه.
وأضافت أن المخالفات شملت عدم بيان اسم المرخّص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلّق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم التقيّد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية.
يذكر أن ذلك جاء خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق منذ بدء نفاذ نظام الوساطة وحتى تاريخ 25 محرم الحالي، والبالغ عددها 290 جولة رقابية على المنشآت العقارية. وفق “أخبار 24”.