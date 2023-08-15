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جديد المحليات > “تداول” تُعلّق تداول “5 شركات”
15/08/2023   4:29 م

“تداول” تُعلّق تداول “5 شركات”

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قررت “تداول” السعودية، تعليق تداول أسهم 5 شركات لجلسة تداول واحدة، وذلك لعدم التزامها بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 30 يونيو 2023، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأوضحت “تداول” في بيان أن الشركات التي تم تعليق تداول أسهمها، هي المصافي العربية السعودية، والبحر الأحمر العالمية، وتبوك للتنمية الزراعية، والخليج للتدريب والتعليم، والشركة السعودية للأسماك.

وأشارت إلى أنه سوف يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم 29 /01 /1445هـ الموافق 16 /08 /2023م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية 27 /02 /1445 الموافق 12 /09 /2023 م. وفق “أخبار 24”.

وأبانت “تداول” أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بإعلان القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم 28 /02 /1445 الموافق 13 /09 /2023 م حتى إعلانها القوائم المالية.

“تداول” تُعلّق تداول “5 شركات”

جديد المحليات
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