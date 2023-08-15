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جديد المحليات > تعاون لصناعة وهندسة “سير”
15/08/2023   10:25 م

تعاون لصناعة وهندسة “سير”

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وقعت شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير”.

وأوضحت “سير”، أنه بموجب الاتفاقية ستوفر “سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير” مجموعة برمجياتها المتخصصة “إكسلريتر” Xcelerator لاستخدمها في العمليات الهندسية الخاصة بتصميم السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سير جيمس ديلوكا: إن صناعة السيارات تعتمد على الحلول الرقمية والبرمجيات بشكل أساسي، مؤكداً سعي الشركة للتعاون مع الشريك التقني المناسب وتوظيف الحلول الرقمية المناسبة في كل مرحلة من مراحل تصميم سيارات سير وتصنيعها وبيعها وخدمتها.

يذكر أن “سير” هي أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالمملكة، وتُعد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون” تم إطلاقه في نوفمبر 2022 يهدف إلى تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية بما يتسق مع أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل وتخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة. وفق “أخبار 24”.

وتتمركز أعمال الشركة حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية وتصنيعها وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات “فوكسكون” و”بي إم دبليو”، في مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تعاون لصناعة وهندسة “سير”

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