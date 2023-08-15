56 حملة لسلامة “الغذاء والدواء”

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذ 56 حملة خلال العام 2022م، استهدفت قياس نسب التزام منافذ البيع باشتراطات الغذاء والدواء.
وقالت الهيئة إن الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها مع الجهات الحكومية في العام الماضي بلغت 16 حملة استهدفت قياس نسب التزام منافذ البيع باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى 40 حملة نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من التزام المنتجات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والاشتراطات الخاصة به.
وأوضحت الهيئة أن عدد المنشآت العاملة في مجال الغذاء والتي تم ضبط مخالفات بحقها خلال العام الماضي 2179 منشأة، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة عليها 13.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد منشآت الأعلاف المخالفة 60 منشأة وصلت قيمة الغرامات عليها 729 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
أما منشآت المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة بلغ عددها 1217 منشأة، وقيمة الغرامات عليها 20 مليون ريال، في وقت وصل فيه عدد منشآت التجميل المخالفة 1228 منشأة وقيمة الغرامات 13.8 مليون ريال.