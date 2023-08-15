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جديد المحليات > 15 يوماً للرد على إفادات “تملك العقارات”
15/08/2023   10:20 م

15 يوماً للرد على إفادات “تملك العقارات”

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دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أصحاب طلبات التملك إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوماً من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.

وأشارت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مؤكدة أن ذلك يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات.

كما دعت جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الاتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي X، وكذلك البريد الإلكتروني للأمانة. وفق “أخبار 24”.

15 يوماً للرد على إفادات “تملك العقارات”

جديد المحليات
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