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جديد المحليات > “ضوابط لرخص “المياه الجوفية”
15/08/2023   10:20 م

“ضوابط لرخص “المياه الجوفية”

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حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية “الآبار” وتصنيف مخالفاتها.

وتضمنت البنود المحدثة 8 مواد اشتملت على: الشروط العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض “الحضرية، والاحتياجات البشرية الأساسية، والعمرانية والبيئية، والزراعية، والصناعية”، وأغراض أخرى مثل “الآبار المشتركة، والآبار الجدية، وآبار المراقبة، والآبار الاختبارية، والآبار لأغراض البحث والدراسات، والمواصفات الفنية لتحصين الآبار”،  ApplyCtrl EnterRemove

كما اشتملت على تصنيف لمخالفات مصادر المياه الجوفية “الآبار”؛ وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة متضمنة تصنيف 27  مخالفاً، حيث تهدف البنود الجديدة إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.  ApplyCtrl EnterRemove

وأشارت الوزارة أن كل من يقوم بحفر بئر، أو تعميقها، أو تنظيفها أو ردمها، بدون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، يعد مخالفاً لنظام المياه؛ ويعاقب وفقاً للمادة (68) من النظام؛ بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.  ApplyCtrl EnterRemove

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، إلى سرعة الإفصاح عن آبارهم، والاستفادة من المهلة المقررة التي تنتهي بتاريخ 19 / 2 / 1445هـ. وفق “أخبار 24”.

“ضوابط لرخص “المياه الجوفية”

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