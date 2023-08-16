طقس اليوم.. أجواء ممطرة تشمل عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، متوقعاً أن تشمل عدة أجزاء من المملكة أجواء ممطرة.
وأشار المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد لمرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
ونوه إلى أن درجات الحرارة يتوقع أن تصل في مكة المكرمة إلى 42 درجة، بينما تصل في المدينة المنورة وبريدة والأحساء إلى 46 درجة، وفي الرياض والدمام يتوقع أن تصل إلى 45 درجة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حفر الباطن ستسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة، فيما يتوقع أن تصل الحرارة في مدينة جدة إلى 38 درجة، بينما تصل في أبها إلى 26 درجة مئوية.