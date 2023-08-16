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جديد المحليات > إصدار دليل القبول بالجامعات الكندية
16/08/2023   6:18 ص

إصدار دليل القبول بالجامعات الكندية

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أصدرت الملحقية الثقافية في كندا الدليل الإرشادي للدراسة والقبول في البرامج الأكاديمية في الجامعات الكندية للطلبة الراغبين في التقديم على الدراسة في إحدى هذه البرامج.

ويأتي ذلك تزامناً مع إضافة دولة كندا إلى قائمة دول الابتعاث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الرابعة.

ويشتمل الدليل على معلومات عن متطلبات القبول في البرامج الأكاديمية في جميع مراحل الدراسات الجامعية في كندا، والذي تم إعداده من قبل إدارة العلاقات الجامعية والتوثيق الأكاديمي بالملحقية.

كما أصدرت الملحقية أيضاً الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية، والذي يتضمن معلومات عامة عن الدراسة في جامعات كندا والبرامج الصحية في جميع مراحل الدراسات الجامعية والعليا. وفق “أخبار 24”.

إصدار دليل القبول بالجامعات الكندية

جديد المحليات
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