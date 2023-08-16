“ميناء الملك عبد العزيز” يحقق أعلى مناولة “تاريخية”

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، رقماً قياسياً جديداً خلال شهر يوليو الماضي، بمناولة 211.2 ألف حاوية قياسية في شهر واحد.
واستطاع ميناء الملك عبدالعزيز كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر مايو 2023، بمناولة 206.1 ألف حاوية قياسية في شهر واحد، مما يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.
ويعتبر هذا الإنجاز الجديد مكملاً لسلسلة الإنجازات التي يحققها الميناء، إذ سجل خلال عام 2022؛ رقماً قياسياً بمناولة أكثر من مليوني حاوية قياسية، وهو يعد أعلى رقم في تاريخ الميناء خلال عام واحد.
وأكد إنجاز ميناء الملك عبدالعزيز، دوره في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
ويرجع ذلك للمبادرات التي تعمل عليها “موانئ” بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي الشركة السعودية العالمية للموانئ، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفق “أخبار 24”.