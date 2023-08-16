“جامعتان” سعوديتان بأفضل القوائم “العالمية”

دخلت جامعة القصيم للمرة الأولى في تصنيف شانغهاي العالمي ضِمن أفضل 1000 جامعة دولية، فيما حلّت جامعة الملك خالد في المركز 401 على مستوى العالم ضِمن التصنيف ذاته للجامعات العالمية لعام 2023.
وتمت عمليات التصنيف لهذا العام لحوالي 2500 جامعة دولية، وتقدمت جامعة الملك خالد 200 مركز عن العام الماضي، فيما دخلت جامعة القصيم لأول مرة في هذا التصنيف، حيث حلت ضِمن فئة 801-900 عالميًا في التصنيف.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للبحث والتطوير والابتكار على مستوى المملكة، والعمل الذي تقوم به الجامعة في سبيل تحقيق مستهدَفات رؤية المملكة 2030، التي من ضِمنها تحسين تصنيفها ضِمن التصنيفات العالمية.
ويقوم تصنيف شنغهاي على نشر نتائج أفضل 1000 جامعة عالمية سنويًّا، باستخدام أربعة معايير تتمثل في جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، والمخرجات البحثية، وكذلك الأداء مقارنة بحجم المؤسسة، ويتفرع منها عدة مؤشرات تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة “نوبل” أو ميداليات عالمية. وفق “أخبار 24”.
وقال المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بجامعة الملك خالد الدكتور سامي الشهري، إن معايير التصنيف الأربعة يتفرع منها عدة مؤشرات منها قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، وعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، إضافة إلى قياس عدد الاستشهادات لأعلى الباحثين في قواعد البيانات، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات العلوم والطبيعة، وعدد الأبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي SSIE ودليل النشر للعلوم الاجتماعية SSCI، والأداء الفردي فيما يتعلق بحجم المؤسسة.