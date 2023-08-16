أعضاء 3 متوفين دماغياً تنقذ حياة 8 مواطنين

أنقذت أعضاء 3 متوفين دماغيًا، حياة 8 مواطنين من مرضى القصور العضوي النهائي، حيث أجريت عمليات نقل الأعضاء في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، ومستشفى كليفلاند في أبوظبي.
وأوضح المركز السعودي لزراعة الأعضاء أنه بعد الحصول على الموافقات بالتبرع بأعضاء المتوفين، تم إجراء عمليات زراعة لـ3 مواطنين، هم طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، ومواطن يبلغ العمر 22 عامًا، ومواطنة تبلغ من العمر 48 عامًا عانوا من القصور القلبي النهائي.
وأبان أنه تمت زراعة كبد لمواطنتين؛ هما طفلة عمرها 4 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، فيما تم إجراء زراعة رئة لمواطن يبلغ من العمر 51 عامًا، وزراعة كلى لمواطن يبلغ من العمر 31 عامًا، وإجراء عمليتي زراعة كلى وبنكرياس لمواطنة تبلغ من العمر 32 عامًا. وفق “أخبار 24”.
وقال المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي: إن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.
وعبّر عن امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.