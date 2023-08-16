“275 ألف” صفقة إيجارية بـ”يوليو”

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية خلال يوليو الماضي، فيما تصدرت الرياض قائمة أعلى الصفقات بقيمة 900 مليون ريال.
جاء ذلك بحسب التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني، إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة.
وشهد تقرير “المؤشر الإيجاري” لشهر يوليو 2023 ارتفاعا في الصفقات السكنية بمعدل 15%، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 11% مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وسجّل المؤشر في الرياض أكثر من 58 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، لتتصدر التقرير لشهر يوليو كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات، بقيم تتجاوز 900 مليون ريال، تلتها جدة التي تجاوزت 35 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتان سجّلتا ما يزيد عن 13 ألف صفقة سكنية وتجارية لكل منهما، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 12 ألف صفقة.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد.
كما يتيح المؤشر استعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان.
وفق “أخبار 24”.