“الضمان الصحي” و”سباهي” يعززان التقنية بقطاع التأمين

وقّع مجلس الضمان الصحي والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، (الأربعاء)، اتفاقية لتطوير آليات الإشراف والاعتماد والعمل على تكامُل البيانات بين الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية التي وقّعها أمين عامّ مجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب الغامدي، وأمين عامّ “سباهي” الدكتور سالم الوهابي، العديد من أوجُه التعاون الساعية لتمكين قطاع التأمين الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين وتحسين الابتكار وتحفيز التحول الرقمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التميز التشغيلي من خلال التعاون المشترك في النطاق التقني والجانب الفني، مما يُسهم في سهولة التعاملات وسرعة إنجازها بدقة عالية، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات باستخدام الحلول التقنية الحديثة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكات الإستراتيجية التي يحرص المجلس على إبرامها مع الجهات الرائدة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في تطوير آليات الإشراف والاعتماد ومؤشرات الأداء للمنشآت الصحية، والبيانات المتكاملة والتي سيتم تفعيلها تقنيًا وفنيًا باستخدام حلول عصرية مواكبة مثل الربط الإلكتروني لتسهيل التعاملات وَفْق الأنظمة المعتمدة ومشاركة المؤشرات والبيانات لتعزيز المرونة وسلاسة وسرعة الإجراءات.
وفق “أخبار 24”.