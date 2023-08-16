“هاوي”: 51% نسبة الأنشطة الثقافية “رسمياً”

ضمن أطر أهمية ممارسة الهوايات وتأثيرها الإيجابي، كشفت منصة “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة؛ عن أن “الأنشطة الثقافية” تشكل نحو 51% من إجمالي أندية الهواة المسجلة في المنصة، فضلاً عن أنها تعد ضمن الهوايات الأكثر إقبالاً لديهم في المنصة.
وبحسب عناد النفيعي، مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إن أندية “الهواة” في المنصة، بلغت 515 نادياً حتى الآن، وقابلة للزيادة، لافتاً إلى أن أبرز نشاطات تلك النوادي؛ تركزت في الفنون البصرية، والكتابة الإبداعية، ولعبة الشطرنج.
ويضيف النفيعي في حديث خاص لـ”أخبار 24″، أن تلك النوادي تتوزع على أكثر من 50 مدينة ومحافظة في المملكة، فيما أشار إلى أن “هاوي” تتمتع بأوجه شراكات لافتة مع اتحادات الألعاب الرياضية، إضافة إلى القطاع الخاص.
وبسؤاله، حول نسبة التمويل للأندية، أكد مسؤول التسويق والتواصل في المنصة، أن تمويل أندية الهواة يعد تمويلاً تشغيلياً، فيما تعكف المنصة على تشكيل سياسات ومعايير الدعم التمويلي للأندية، وستعلن لاحقاً.
وفي سياق ذي صلة، كشفت منصة “هاوي” عن حزمة من الخطط الجديدة، من شأنها زيادة الخدمات المقدمة والمرافق والمساحات، إذ بلغت عدد المرافق المضافة على المنصة حتى اللحظة نحو 105 مرافق مجانية حول المملكة.
وتضمنت تلك المرافق والمساحات “مسارح، وغرف اجتماعات، ومطابخ” وغيرها من المرافق، فيما تلفت المنصة إلى أنها ستضيف مرافق مجانية مع شركاء مساحات “هاوي” في الفترة المقبلة، إضافة لأكثر من 600 مرفق رياضي مقدم بخصومات للهواة.
وكشفت المنصة عن تفعيل خدمة جديدة مثل المساحات حسب الطلب عبر موقعها الإلكتروني، في حال رغب بعض الهواة في استخدام مساحات غير متوفرة داخل المنصة.