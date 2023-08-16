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جديد المحليات > “التقني” يصرف مكافآت التفوق للمتدربين
16/08/2023   5:44 م

“التقني” يصرف مكافآت التفوق للمتدربين

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اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صرف مكافأة التفوق العلمــي الفصلية؛ لتحفيز المتدربين المستمرين في المنشآت التدريبية، وتشجيعهم على استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.

ولفتت إلى أن عدد الحاصلين على المكافأة الفصلية بلغ 785 متدربًا ومتدربةً، بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين عدد 895 متدربًا ومتدربةً.

وأبانت أنها تصرف مكافأة قدرها ألف ريال للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن مكافأة التفوق العلمي للخريجين لذات الفصل التدريبي والتي تُمنح لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية مقدارها ألفَا ريال، بجانب منح المتدربين شهادة تفوُّق في نهاية الفصل الأخير للمتدرب.

“التقني” يصرف مكافآت التفوق للمتدربين

جديد المحليات
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