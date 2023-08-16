“مقابلات” وظيفية لخريجي “طويق”

اختتمت أكاديمية طويق في الرياض، برنامج طويق للتوظيف بنسخته الثانية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية؛ لدعم وتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج الأكاديمية من مختلف المجالات والتخصصات التقنية.
وأتاح البرنامج أكثر من 600 فرصة وظيفية عبر الجهات الشريكة في البرمجة والتطبيقات، والأمن السيبراني، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتصميم وتطوير الألعاب، والشبكات والدعم الفني، وتجربة المستخدم، وجودة البرمجيات، وإدارة المشاريع وتحليل الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، بتطوير المرشحين بالمهارات والقدرات اللازمة عبر معسكرات وبرامج مكثَّفة لمدة 5 أشهر.
وأجرت الأكاديمية في هذه الفعالية، أكثر من 2500 مقابلة وظيفية لـ 500 خرّيج وخرّيجة من معسكرات وبرامج الأكاديمية في أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأكاديمية هي الأولى بتقديم البرامج التعليمية بمجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، بالعديد من البرامج التدريبية والمعسكرات التقنية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، مثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba، وغيرها لتأهيل الكوادر الوطنية.