نيمار : متحمس لكتابة التاريخ مع الهلال

قال نجم الهلال، البرازيلي نيمار إنه سعيد جدًا ومتحمس للعب في دوري روشن، مؤكدًا أنه تحد جديد في مسيرته الكروية، وجاهز لكتابة التاريخ.
وأعلن الهلال تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار لمدة موسمين حتى عام 2025، قادماً من باريس سان جيرمان بطل فرنسا، حيث وُقّع العقد بين الطرفين في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال نيمار في حوار مع الحساب الرسمي للهلال عبر منصة إكس “تويتر سابقًا” : أنا متحمس جدًا وسعيد جدًا للانضمام إلى دوري جديد.. إنها تجربة جديدة وتحد جديد.. وبالطبع أنا متحمس لكتابة التاريخ”.
وأضاف : “تدفعني التحديات من الأكيد أن مثل هذه التحدي يعزز ثقتك بنفسك.. أنا هنا لأساعد الدوري أن يكون أكبر وأكبر، وهناك العديد من التغيرات لقد أبرموا العديد من الصفقات، وبالتأكيد سيكون الدوري تنافسيا للغاية خاصة بعد التعاقدات التى جرت في سوق الانتقالات الصيفية هذه أتوقع أن نحظي بموسم مميز وتحقق أهدافنا”.
واستكمل : “أعتقد أن التنافسية أمر مهم ولهذا السبب انضممت إلى هذا الدوري وبالطبع إنه تغير كبير جدا لكنه تحد مغاير”.
وأضاف :”أنا أؤمن أن كريستيانو رونالدو كان الرائد في ذلك ووصفه الجميع حينها بالمجنون وأشياء من هذا القبيل، واليوم أنت تري الدوري ينمو أكثر فأكثر”. وفق “سبورت 24”.
وأكد النجم البرازيلي أنه يتمني الفوز بالمزيد والمزيد من الألقاب، وتحقيق طموح النادي، وأنه متحمس للتواجد مع الفريق، مضيفًا : “أنا اعتقد أنه من المهم أن نملك الجودة في الفريق بالطبع أنها تساعد في العديد من القرارات التى تتخذها في مسيرتك وقد كانت كذلك بالنسبة لي”.
وتابع حديثه : “أنا متحمس لكتابة فصل جديد في مسيرتي ومتابعة جميع الأهداف مع النادي ومساعدة زملائي في الفريق”.
واستكمل :”أنا أؤمن أنه عندما يتربط الأمر بكرة القدم فإن لدينا شغف مشابه لذلك الذى يمتلكه جماهير الهلال يمكنهم توقع بذكل كل الجهد مني داخل الملعب، وسأبذل قصاري جهدي من أجل النادي وهذا ما سأكون عليه في الميدان”.
وتعليقًا على تواجد العديد من النجوم في دوري روشن، قال نيمار :”إنه لأمر رائع أن أواجه العديد من اللاعبين على أعلي مستوي في الفرق الأخير إنه لأمر يلامس مشاعرك ويحمسك لتلعب بأفضل شكل ممكن وهو أمر متوقع وعندما تواجه رونالدو وبنزيما وفيرمينو فإن الإثارة تكون في ذروتها ولذلك أنا سعيد بالانضمام لهذا الدوري، ومواجتهم ستكون أمرًا رائعا ستكون منافسة مميزة”.
وبسؤاله عن تصوراته حول الحياة في المملكة، قال النجم البرازيلي :”لا لم أناقش الحياة في السعودية مع أى أحد ليس مع الذين يعيشون هنا أو حتي الحديث عن الدوري”.
وأشار إلى أنه أجري محادثة سريعة مع أليكس تيليس ومالكوم وميشائيل لكنه لم يتطرق عن شئ يخص البلد أو عن المدينة أو الدوري نفسه، قائلاً :” كانت المحادثات ما أخبارك، كيف الحال؟ هل ستأتي أم لا؟.. قلت لهم نعم بالتأكيد”.
وأضاف : “بالتأكيد العديد من البرازيليين سوف يشاهدون الدوري بالطبع سأكون في الموعد، وأتوقع أن جميع البرازيليين سوف يتابعون الدوري من أجل تشجيع الهلال”.