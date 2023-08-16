بعد الاستماع للجمهور.. تحديث شروط “موثوق”

طوّرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الشروط والضوابط الخاصة بترخيص “موثوق”، وذلك بعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى وإجراء لقاءات مع المتعاملين في القطاع.
وشملت الشروط عدم الإضرار بسمعة الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، وعدم استغلال الأطفال في الإعلانات، وعدم السماح لأي طرف آخر بالإعلان من خلال الحساب المسجل في الرخصة.
وتضمنت أيضًا أن يوضح بطريقة تزيل الشك أن ما يتم عرضه عبارة عن مواد إعلانية، سواء كانت مدفوعة أو غير ذلك.
كما اشترطت الهيئة خلو الإعلان من أي عنف أو عنصرية أو تحريض على ارتكاب جرائم أو إثارة نعرات، بالإضافة إلى عدم عرض أو تسويق أي مادة إعلانية أو دعائية دون وجود اتفاق مكتوب لذلك. وفق “أخبار 24”.