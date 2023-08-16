الزمالك يكشف عن خطاب الشباب لضم نجمه

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري السابق، عن خطاب يزعم وصوله لناديه من نادي الشباب ليضم اللاعب أحمد سيد “زيزو”.
ودوّن مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، اليوم الأربعاء: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحبّ بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو وأن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية.. حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه”.
وتابع رئيس الزمالك السابق: “انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يُكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم، إلا إننا فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادِ سعودي”.
وأتم مرتضى منصور تدوينته: “ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان وأخيرًا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤل فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة.. ارحموا ناديكم لو فعلاً أنتم زملكاوية ولكن أشك أنتم مجموعة مرتـشين مأجـورين”.
وفق “سبورت 24”.