بعد “الصفقات العالمية”.. تحديات أمام “مدربي روشن”

أحدث دوري روشن للمحترفين زخمًا تاريخيًا في سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024 ليجعله الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث استقطب الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا نخبة من نجوم كرة القدم العالمية.
القصة التي بدأت بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر في يناير الماضي، سطرت أمس الثلاثاء فصلًا تاريخيًا جديدًا بانضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للهلال، وما بين الصفقتين العديد من الصفقات المدوية العالمية التي حطت الرحال في الدوري السعودي، لعل من أبرزها صفقة انتقال كريم بنزيما، نغولو كانتي وفابينهو إلى الاتحاد، روبيرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوارد ميندي إلى الأهلي وساديو ماني إلى النصر وغيرها من الصفقات العالمية.
وإذا كان ملف اللاعبين على مستوى الصفقات العالمية تمت إدارته بخطوات سريعة ونتائج قوية، فإن ملف المدربين واجه بعض التحديات من أجل استقطاب أفضل الأسماء المتاحة في عالم التدريب.
وعمدت أندية دوري روشن لاسيما تلك التي تزخر بنجوم عالميين، إلى استقطاب مدربين يمتلكون سيرة ذاتية قوية وعلى خلفية بالكرة السعودية على غرار التعاقد مع جورجي جيسوس لتدريب الهلال أو مسيرة طموحة على غرار ماتياس يايسله مدرب الأهلي الذي صنع اسمًا كبيرًا مع فريقه السابق ريد بل سالزبورغ.وفق “سبورت 24”.
وينتظر أن تشهد الجولة القادمة الحصاد الأولي لهؤلاء المدربين مع أنديتهم في قيادة هؤلاء النجوم. فهل سينجح مدربو دوري روشن في تحقيق المعادلة الصعبة عبر الاستفادة القصوى من إمكانيات اللاعبين العالميين بما يتوافق مع أسلوبهم التدريبي، أم يصطدم هذا الأسلوب مع قدرات بعض اللاعبين ويحد منها؟