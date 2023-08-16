“ديسمبر” قرعة كأس العالم للأندية بـ”جدة”

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2023.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن القرعة ستقام بأحد فنادق مدينة جدة يوم السابع من سبتمبر المقبل، بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة.
وتستضيف المملكة فى شهر ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات، إذ أعلن “فيفا”، فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف نسخة 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.وفق “سبورت 24”.
ويشارك في البطولة حتى الآن، الاتحاد بطل دوري روشن، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وأوراوا ريد داياموندز الياباني بطل آسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.
ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية، وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.