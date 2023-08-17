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جديد المحليات > السياري يرأس اجتماع “الخدمات المالية الإسلامية”
17/08/2023   8:03 ص

السياري يرأس اجتماع “الخدمات المالية الإسلامية”

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​​اختتمت اليوم الأربعاء الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي استضافها البنك المركزي السعودي لمدة 3 أيام بالرياض، برئاسة محافظ البنك، رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن السياري.

ونوقش خلال الاجتماعات – التي حضرها محافظو البنوك المركزية أعضاء المجلس ونخبة من المختصين في الصناعة – تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة القطاع واستقراره.

كما شهد اليوم الختامي، انعقاد الاجتماع 42 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، واجتماع الجمعية العمومية 21 لعام 2023م، وفعاليات مصاحبة، وورشة عمل عن أهمية بناء وتعزيز قدرات القطاع المصرفي، فيما نُظم احتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية.​ وفق “أخبار 24”.

السياري يرأس اجتماع “الخدمات المالية الإسلامية”

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