طقس اليوم.. غبار بمكة وأجواء ممطرة بعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، حيث أشار إلى استمرار الأجواء الممطرة في عدد من المناطق، في حين تشهد أجزاء أخرى من المملكة رياحاً محملة بالغبار والأتربة.
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أن التوقعات مستمرة بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، بينما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.
ولفت إلى أن المدينة المنورة يُتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة درجة حرارة بمقدار 41 درجة، بينما تصل الحرارة في الرياض والدمام إلى 44 درجة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجة الحرارة في جدة يتوقع أن تصل إلى 37 درجة، و27 درجة في مدينة أبها، بينما تصل إلى 46 درجة في الأحساء وحفر الباطن.