800 ألف ريال مبيعات مهرجان “تسويق المنتجات” بالقريات

شهد مهرجان تسويق المنتجات الزراعية الأول بمحافظة القريات بالجوف، إقبالاً كبيراً من الزوار الذين بلغ عددهم 16200 زائر، كما بلغ إجمالي المبيعات 835 ألف ريال.
ويهدف المهرجان المقام في المركز الحضاري بالمحافظة برعاية أمير منطقة الجوف، دعم المزارعين والمنتجين، وزيادة العائد الاقتصادي، وتمكينهم من فتح منافذ تسويق جديدة للمنتجات الزراعية.
كما ساهم في إبراز المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة، ومنها العنب والدراق والتفاح والخوخ والشمام والبطيخ والتمور ، كما تضمّن العديد من الفعاليات التي جذبت الزوار. وفق “أخبار 24”.
وضمت فعاليات المهرجان أجنحةً وأركانًا متنوعةً تشمل: “مزارع الزيتون، والخضار والفواكه، والحليب ومشتقاته، والدواجن، والاستزراع السمكي، والمناحل وإنتاج العسل، وأجنحة الصناعات التحويلية الزراعية”.
كما نظمت حزمة من العروض المسرحية وبرامج ترفيهية للأطفال والعائلات، إلى جانب المسابقات والجوائز وأركان الفنون.