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جديد المحليات > “107 متهمين” من” 6 وزارات” تحت طائلة “نزاهة بـ”الفساد”
17/08/2023   5:09 م

“107 متهمين” من” 6 وزارات” تحت طائلة “نزاهة بـ”الفساد”

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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عن إنها حققت مع 260 مشتبها فيه وأوقفت 107 بجرائم فساد في 6 وزارات خلال شهر محرم الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها باشرت خلال شهر محرم الجاري، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2442 جولة رقابية، والتحقيق مع 260 مشتبهاً فيه، وتم إيقاف 107 متهمين بينهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت أن المشتبه بهم من وزارات الدفاع، والصحة، والداخلية، والعدل، الشؤون البلدية والقروية، والتعليم والإسكان، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليهم هي الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

ولفتت الهيئة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، داعية لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقّي البلاغات المخصصة لذلك.

جرى تنفيذ 2442 جولة رقابية والتحقيق مع 260 مشتبهًا فيه

وفق “أخبار 24”.

“107 متهمين” من” 6 وزارات” تحت طائلة “نزاهة بـ”الفساد”

جديد المحليات
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