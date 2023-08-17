“إطعام”: نرفض فعاليات “أكبر طبق” و”أكبر سفرة”

أكدت جمعية بنك الطعام السعودي “إطعام”، رفضها التام لفعاليات “أكبر طبق وأكبر سفرة”، مشيرة إلى امتناعها عن المشاركة في مثل تلك الفعاليات لكونها تقوم على فكرة هدر الأطعمة.
وقالت الجمعية إن قرارها جاء بناء على الطلبات المتكررة التي تردها من بعض المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض رواد الأعمال للمشاركة بفعاليات “أكبر طبق وأكبر سفرة” وغيرها من التحديات المسببة للهدر الغذائي ودعوتهم للجمعية لتولي مهام حفظ الطعام المخصص أساسا للاستعراض وتسجيل الأرقام القياسية بموسوعة “غينيس”.
وأشارت الجمعية إلى أنها ترفض بشكل تام هذا النوع من الفعاليات وتمتنع عن تلبية الدعوات الموجهة لها للمشاركة في مثل هذه المناسبات كونها تتنافى مع رسالة الجمعية وأهدافها الموجهة نحو الحفاظ على الموارد الغذائية من الهدر. وفق “أخبار 24”.
وأهابت “إطعام” بالقائمين على تلك الفعاليات ضرورة تجنيب نعم الله عز وجل عن حملاتهم الاستعراضية في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي لنشر ثقافة حفظ النعمة وتعزيز الجهود الهادفة لنبذ كافة أساليب الهدر الغذائي وفي ذلك شكر للنعم وحفظ للمال والجهد والوقت.