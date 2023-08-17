تدشين 8 مبان تعليمية بالطائف

دشّن محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، (الخميس) 8 مبانٍ تعليمية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال.
وأوضح مدير التعليم بالطائف، الدكتور سعيد الغامدي أن المشاريع التعليمية الحديثة، سيستفيد منها أكثر من 5500 طالب وطالبة، وهي تتميز بالمواصفات العالية والمرافق المرموقة والتجهيزات التقنية الحديثة، بما يحقق تطلعات القيادة في بناء جيل يتسلح بالإيمان والقيم والولاء الوطني
.وأشار الغامدي إلى أن هذه المشاريع تأتي انعكاسًا لنجاح الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة، كما تُسهم في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية المستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة. وفق “أخبار 24”.