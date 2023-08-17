8 ملايين ريال لـ”تصريف أمطار” الخرج

كشفت بلدية محافظة الخرج، عن تنفيذها مشروعات بتكلفة 8 ملايين ريال، لدعم وشبكات تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول عن الطرقات والأحياء السكنية.
وأوضحت البلدية أن المشاريع الجاري تنفيذها داخل النطاق العمراني تشمل صيانة وقائية لمعالجة تصريف السيول، وشبكات عبارات تصريف مياه الأمطار، ومعالجة تجمعات المياه، وتعديل مناسيب الشوارع بطول 6.9 ألف متر طولي.
وأشارت إلى أن المشاريع تهدف إلى رفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات وتشمل تسع مواقع مختلفة بالمحافظة منها، طريق الملك عبدالعزيز وصولاً لمقبرة الناصفة، وموقعين بطريق الملك عبدالله، وموقعًا بطريق الملك سعود، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق عمرو بن العاص، وطريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز، وشارع كعب الأزدي المحاذي لحي اليرموك. وفق “أخبار 24”.