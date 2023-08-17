بدء التسجيل بـ”موهوب” للمنافسة بـ19 أولمبيادًا دوليًا

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، عن بدء التسجيل في مسابقة موهوب، التي تستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر المقبل، وتستهدف طلبة التعليم العام، لتأهيلهم للمشاركة بـ19 أولمبيادًا إقليميًا ودوليًا.
وقالت المؤسسة إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني ثانوي، المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والفضاء، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية.
وأوضحت أن المسابقة تركز على دعم الطلبة ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترشيح الطلبة المتميزين للانضمام في المنتخبات السعودية التي تشارك بالأولمبيادات الدولية، حيث سيدخل الفائزون بالمسابقة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية؛ ليتم بعد سنتين اختيار من يمثل منهم المملكة في 19 أولمبيادًا إقليميًا ودوليًا.
وأبانت المؤسسة أنه يشترط للمشاركة في مسابقات الأولمبيادات الدولية أن يكون الطالبـ/ـة سعودي الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات المرحلية التي تؤهله للاستمرار في التدريب ضمن المراحل المتقدمة في التدريب، لرفع اسم المملكة في المسابقات الدولية، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية.
يُذكر أن الأولمبيادات الدولية هي مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام تشمل عدة تخصصات منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء والمعلوماتية، وتعقد في فصل الصيف من كل عام باستضافة إحدى الدول المشاركة، ويشارك فيها ما يزيد على 100 دولة.
وفق “أخبار 24”.