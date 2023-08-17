فتح باب القبول على وظيفة جندي بعد غد

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بعد غد (السبت)، موعدا لفتح باب القبول والتسجيل على وظيفة “جندي” في بعض قطاعات وزارة الداخلية “الأمن العام والسجون”.
وأبانت أن التقديم سيظل متاحاً حتى الخميس المقبل عبر منصة “أبشر – توظيف“، مشترطة على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
وأضافت أن شروط التقديم تشمل أيضا أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وأن يتنـاسب وزنه مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن الشروط تضمنت أيضا أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، بجانب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.