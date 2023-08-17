نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مباريات ودية بين الفرق السعودية و الإيرانية قريباً
17/08/2023   5:18 م

مباريات ودية بين الفرق السعودية و الإيرانية قريباً

+ = -
40

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان، أن مباحثات اليوم مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان شملت المواضيع الرياضية.

وقال اللهيان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان: “تطرقنا خلال مباحثتنا إلى المواضيع الرياضية، واتفقنا بشأن إجراء مباريات ودية بين الفرق الإيرانية والسعودية إياباً وذهاباً وأن تشمل هذه المباريات الفرق القوية في كلا البلدين”.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد حط في الرياض، للمضي قدماً في علاقات بلاده مع المملكة، من خلال إجراء مباحثات موسعة مع نظيره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وفق “سبورت 24”.

وافتتحت سفارتها في العاصمة السعودية خلال شهر يونيو المنصرم، بينما زار وفدٌ دبلوماسي سعودي طهران، لبحث الأمور الفنية، المرتبطة بفتح السفارة في طهران.

مباريات ودية بين الفرق السعودية و الإيرانية قريباً

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270459.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com