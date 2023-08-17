مباريات ودية بين الفرق السعودية و الإيرانية قريباً

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان، أن مباحثات اليوم مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان شملت المواضيع الرياضية.
وقال اللهيان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان: “تطرقنا خلال مباحثتنا إلى المواضيع الرياضية، واتفقنا بشأن إجراء مباريات ودية بين الفرق الإيرانية والسعودية إياباً وذهاباً وأن تشمل هذه المباريات الفرق القوية في كلا البلدين”.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد حط في الرياض، للمضي قدماً في علاقات بلاده مع المملكة، من خلال إجراء مباحثات موسعة مع نظيره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وفق “سبورت 24”.
وافتتحت سفارتها في العاصمة السعودية خلال شهر يونيو المنصرم، بينما زار وفدٌ دبلوماسي سعودي طهران، لبحث الأمور الفنية، المرتبطة بفتح السفارة في طهران.