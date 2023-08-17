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17/08/2023   5:15 م

“أوبن إيه آي” تنفذ صفقة استحواذ لتحسين منتجاتها

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استحوذت شركة “أوبن إيه آي” لتقنيات الذكاء الاصطناعي، على شركة المنتجات الرقمية “غلوبال إيلومينيشن للمنتجات الرقمية” وذلك للعمل على تحسين جميع منتجاتها.

وأعلنت الشركة عن انضمام فريق “غلوبال إيلومينيشن” بأكمله للعمل على تحسين منتجاتها الأساسية، بما في ذلك “شات جي بي تي”، إلا أنها لم تفصح عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتمتلك شركة “غلوبال إيلومينيشن”، التي أُسست في نيويورك عام 2021، رصيداً من الأعمال السابقة الناجحة، ومنها تحسين منصة إنستغرام، كما تعمل في الآونة الأخيرة على تقنية ذات مصدر مفتوح متعلقة بإنتاج الألعاب عبر الإنترنت. وفق “أخبار 24”.

“أوبن إيه آي” تنفذ صفقة استحواذ لتحسين منتجاتها

مال وأعمال
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