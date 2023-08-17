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جديد المحليات > مراجعة “8 آلاف” جلسة قضائية رقمية بـ”عام”
17/08/2023   5:14 م

مراجعة “8 آلاف” جلسة قضائية رقمية بـ”عام”

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أكد ديوان المظالم أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي، راجعت أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية من جميع الدوائر والمحاكم الإدارية التابعة للديوان في مختلف مناطق المملكة، خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ.

وأضاف الديوان أن الإدارة صدقت على أكثر من 10 آلاف حكم قضائي خلال ذات المدة، ونفذت الإدارة العامة للتفتيش القضائي أكثر من 56 ألف فحص إجراء قضائي بشكلٍ رقمي تام.

يذكر أن الإدارة تهدف من خلال كافة إجراءاتها إلى قياس نسبة إنجاز الدوائر القضائية وعكسها على التقارير والتوصيات التي ترفعها الإدارة، بالإضافة إلى تحليل مواعيد الجلسات ودعم محاكم الديوان في تطبيق المعايير الزمنية المعتمدة من مجلس القضاء الإداري لنظر الدعاوى والطلبات. وفق “أخبار 24”.

مراجعة “8 آلاف” جلسة قضائية رقمية بـ”عام”

جديد المحليات
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