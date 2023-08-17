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جديد المحليات > “صعود” النفط.. وبرنت فوق “84 دولار”
18/08/2023   12:48 ص

“صعود” النفط.. وبرنت فوق “84 دولار”

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ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وسط تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بنسبة 0.8% إلى 84.12 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار إلى 80.93 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على وفرة معقولة من السيولة وسيواصل اتباع سياسة “دقيقة وقوية” لدعم التعافي الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة.

“صعود” النفط.. وبرنت فوق “84 دولار”

جديد المحليات
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