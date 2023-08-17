تعاون “التنمية الزراعية” و”الإحصاء” لخدمة الاقتصاد

وقع صندوق التنمية الزراعية، (الخميس) مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقع الاتفاقية مدير صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومن جانب الهيئة العامة للإحصاء رئيسها الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ومشاركة البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية التي يُشرف عليها صندوق التنمية الزراعية، إضافة إلى تبادل الاستشارات والدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البحوث والدراسات. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن إتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.
يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية، يسعى من خلال اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى إلى تعزيز الدور التنموي والتمويلي في دعم القطاع الزراعي.