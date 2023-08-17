أبناء “الأبطال”.. بـ”سدايا”

جال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله الغامدي، مع أبناء الشهداء في فعالية “صنّاع المستقبل” التي نظمتها سدايا بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد.
ورحب الدكتور الغامدي بأبناء الشهداء، مؤكداً حرص واهتمام القيادة بهم واعتزازها الدائم بما قدمه آباؤهم الذين أفنوا أرواحهم لنصرة الدين والذود عن مقدسات الوطن ومكتسباته.
كما تبادل الحديث مع أبناء الشهداء، وتجوّل معهم في أركان الفعالية معرباً عن فخره بالالتقاء بهم وزيارتهم مقر “سدايا”، والتعرّف على أبناء جيلهم في هذه الفعالية المخصصة لأجيال منسوبيها، وإلقاء الضوء على ما تقدمه “سدايا” لخدمة هذا الجيل والأجيال القادمة. وفق “أخبار 24”.
ونوه خلال اللقاء بدور صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في تقديم التمكين والرعاية، والحرص على تقديم برامج تضمن الحياة الكريمة لأبناء الشهداء وأسرهم، بالإضافة دور الصندوق في تعزيز مبدأ الفخر والاعتزاز بما قدم آباؤهم من تضحيات، وفي ختام اللقاء قدم معاليه الهدايا التذكارية لأبناء الشهداء.