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18/08/2023   12:43 ص

وظائف للجنسين في “الحج والعمرة”

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كشفت وزارة الحج والعمرة، الخميس عن عدّة وظائف شاغرة للجنسين بنظام التعاقد، على سلم الموظفين العام، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتوفرة بمسمى: أخصائي أمن سيبراني، ومحلل بيانات، وأخصائي استراتيجيات، ومهندس إدارة مشاريع، ومطور برامج، وأخصائي تقنية معلومات، وباحث قانوني، وأخصائي حماية بيانات.

كما تضمنت الوظائف: باحث أمن وسلامة، وأخصائي ذكاء أعمال، وباحث أمن سيبراني ممارس، وباحث تنظيم، وباحث تدريب وابتعاث، ومحاسب تكاليف ممارس، ومهندساً صناعياً مساعداً. وفق “أخبار 24”.

وذكرت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ من 7 صفر 1445 وحتى 11 صفر 1445 لمدة 5 أيام، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وظائف للجنسين في “الحج والعمرة”

جديد المحليات
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