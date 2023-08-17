المفتي لـ”المعلمين”: مسؤوليتكم “كبيرة”

وجه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كلمة للمعلمين والمعلمات والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1445، أكد فيها على عظم المسؤولية تقع على عاتقهم في تعليم الأبناء والبنات.
وقال المفتي في كلمة له، إن المعلمين والمعلمات عليهم مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة في أعناقهم في بيان الحق وتعليم الأبناء والبنات ما ينفعهم ويرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وعليهم بالإخلاص وبذل النصح وفتح الحوار مع الأبناء في المراحل التعليمية كافة والإصغاء للصغير قبل الكبير وتوجيههم لكل ما يفيدهم ويحصن عقيدتهم ليكونوا لبناتٍ صالحةً في مجتمعهم.
ودعا آل الشيخ الطلاب والطالبات إلى أهمية الحرص على الوقت واستثماره، وقال “أنتم على أعتاب عام دراسي جديد فالله الله في الحرص على الوقت واستثماره فيما يعود عليكم بالخير والنفع لدينكم وبلادكم، والمحافظة على أوقاتكم والجلوس إلى معلميكم والاستفادة منهم والحرص الكبير على التحصيل العلمي الذي هو سلاحكم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشواغل والملهيات، كما أوصيكم بالاستماع لتوجيهات آبائكم وأمهاتكم وولاة أمركم في كل شؤون حياتكم لتكونوا سفراء خير لأسركم ووطنكم الذي يبذل لكم كل غالٍ ونفيسٍ لإسعادكم وتذليل الصعاب أمامكم”. وفق “أخبار 24”.
وسأل الله أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خيراً على ما تبذله للتعليم ومناهجه ومعلميه؛ ما أسهم في نهضة تعليمية مباركة تعيشها هذه البلاد في المجالات كافة، وأن ذلك بتوفيق الله أولاً، ثم ما تبذله الدولة من إنفاق على التعليم وأهله.