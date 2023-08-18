الهلال يعلن رسمياً ضم بونو

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال مساء الخميس، تعاقده الرسمي، مع الحارس المغربي ياسين بونو، قادما من إشبيلية، خلال فترة الانتقالات 2023.
وأوضح نادي الهلال، عبر بيان رسمي أن مدة التعاقد مع المغربي بونو ستكون 3 سنوات، كما قدم مجلس الإدارة بشكره وتقديره للأمير الوليد بن طلال على تكفله بالصفقة.
وأشارت مصادر “سبورت 24″، إلى أن حارس المرمى المغربي الدولي من المتوقع قدومه للمملكة يوم غد الجمعة.
وكان بونو (32 عاما) ضمن تشكيلة المغرب التي تأهلت إلى المربع الذهبي لكأس العالم 2022. وشارك مع بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر التي انتهت بالتعادل 1-1 في أثينا قبل أن يتفوق سيتي بركلات الترجيح.
وقضى بونو 4 مواسم في إشبيلية وقاده للفوز بالدوري الأوروبي مرتين والتأهل لدوري الأبطال أربع مرات متتالية، كما لعب دورا بارزا في إنجاز المغرب التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2022 في قطر.
ويواصل الهلال تدعيم صفوفه بعد ضم النجم البرازيلي نيمار بجانب مواطنه مالكوم وثنائي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز والمدافع كاليدو كوليبالي.