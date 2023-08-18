“الملكي” يتصدر “روشن” بثلاثية على “الخليج”

فاز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف على نظيره الخليج خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.
وتقدم الأهلي سريعًا بالتحديد عقب مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه روجير إيبانيز قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45 1 لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة للأهلي.
وقلص منصور حمزي النتيجة بهدف في الدقيقة 58 لصالح الخليج قبل أن يُسجل سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90 11؟
ورفع فريق الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 متصدرًا لجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن، فيما يحتل الخليج المركز 17 من دون أي نقاط.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وبدأت المباراة بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي الفريقين قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 6 للاعب الخليج وو يونغ بعد كرة مشتركة مع لاعب الهلال زياد الجهني.
وقصّ الأهلي شريط الأهداف سريعًا في اللقاء بالتحديد بعد مرور 9 دقائق بهدف سجله لاعبه إيبانيز بعد عرضية أرسلها رياض محرز هيأها أليوسكي لإيبانيز الذي سددها في المرمى.
وأرسل لاعب الخليج فابيو مارتينيز كرة عرضية في الدقيقة 13 ولكن أمسك بها حارس مرمى الأهلي إدواردو ميندي.
وردّ الأهلي بتسديدة من لاعبه أليوسكي تصدى لها دفاع الخليج في الدقيقة 16.
وفي سيناريو مكرر لكرة الهدف الأول أرسل رياض محرز كرة عرضية في الدقيقة 18 ولكن حولها زميله إيبانيز سهلة في يد حارس مرمى الخليج.
ومرر لاعب الأهلي سانت ماكسيمان كرة في الدقيقة 19 وصلت لزميله لرياض محرز الذي سددها ولكن تصدى لها دفاع الخليج.
وأرسل لاعب الخليج رودريغيز كرة عرضية من يمين الملعب حولها زميله عبدالله السالم برأسه بجانب مرمى الأهلي في الدقيقة 22.
وأرسل لاعب الخليج فابيو مارتينيز كرة عرضية في الدقيقة 25 ولكن أبعدها لاعب الأهلي أليوسكي.
وقاد لاعب الخليج فابيو مارتينيز هجمة بعد مراوغة للاعب الأهلي زياد الجهني ليسدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس إدوارد ميندي في الدقيقة 25 قبل أن يوقف الحكم اللقاء لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.
وأرسل لاعب الأهلي آلان سانت ماكسيمان كرة في الدقيقة 36 ولكن أبعدها دفاع الخليج.
وأرسل ماكسيمان كرة عرضية جديدة في الدقيقة 43 وصلت لزميله رياض بودبوز الذي سدد الكرة أعلى المرمى.
وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق لاعبه رياض محرز في الدقيقة 45 1 من تسديدة قوية سكنت الشباك.
ودفع المدير الفني للخليج مع بداية الشوط الثاني باللاعب منصور حمزي بدلاً من رياض حسن.
وأنقذ لاعب الأهلي عبدالباسط هندي مرماه من فرصة هدف بعد تسديدة من لاعب الخليج رودريغيز في الدقيقة 49.
وأنقذ ميندي هذه المرة مرمى الأهلي من كرة كادت تُسكن الشباك بالخطأ عن طريق زميله إيبانيز في الدقيقة 50.
ونفذ رياض محرز لاعب الأهلي ركلة ركنية حولها إيبانيز برأسه لأعلى مرمى الخليج في الدقيقة 52.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 53 للاعب الخليج رودريغيز بعد كرة مشتركة مع لاعب الأهلي رياض بودبوز.
وقلصّ الخليج نتيجة بهدف سجله اللاعب منصور حمزي في الدقيقة 58 من متابعة لرأسية زميله عبدالله السالم التي ارتطمت في العارضة وارتدت له. وفق “سبورت 24”.
ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 63 بكل من محمد المجحد، سميحان النابت بدلًا من فهد الرشيدي وزياد الجهني.
وتوقف اللعب في الدقيقة 69 لإصابة لاعب الأهلي علي مجرشي قبل أن يُستأنف اللقاء.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 72 بطاقة صفراء ضد لاعب الأهلي محمد المجحد بعد كرة مشتركة مع لاعب الخليج رودريغيز.
وأرسل لاعب الأهلي أليوسكي كرة عرضية في الدقيقة 74 حولها زميله سميحان النابت برأسه بعيدة عن المرمى.
ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 81 باللاعب حسن العلي وعبدالله المقرن بدلًا من رياض محرز ورياض بودبوز.
ومرت المباراة دون خطورة حقيقة حتى الدقيقة 90؛ حيث أعلن الحكم عن 12 دقيقة كوقت بدل من الضائع.
وسجل سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90 11.