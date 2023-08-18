استمرار الأمطار والسيول على مرتفعات 5 مناطق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، باستمرار هطول الأمطار على مرتفعات 5 مناطق.
هذه الأجواء قد يصاحبها تساقط حبات البرد وخطر جريان السيول
وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأضاف أن هذه الأجواء قد يصاحبها تساقط حبات البرد وخطر جريان السيول، متوقعًا أن يستمر ذلك حتى ساعات المساء.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار الأجواء الممطرة المصحوبة برياح نشطة اليوم (الجمعة) على أجزاء من عدة مناطق بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى تسجيل رفحاء وحفر الباطن والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة 41 درجة، والرياض والدمام 44 درجة، بينما تصل إلى 38 درجة في جدة، و28 درجة في أبها.
فيما ستكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
وأشار تقرير الأرصاد اليومي، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.