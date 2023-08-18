“تمور بريدة”.. مظلة الأسر “المنتجة”

فتح كرنفال بريدة للتمور المُقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، أبوابه للأسر المنتجة لإبراز المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية الخاصة بها.
وشاركت أكثر من 50 أسرة منتجة وحرفية ورائدة أعمال في الكرنفال بالعديد من المنتجات، حيث تهدف تلك الخطوة إلى تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة.
ويُركز فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المنظم للكرنفال على الصناعات التحويلية للتمور بمختلف أصنافها ومشتقاتها التي تقدمها الأسر المنتجة بمختلف الاهتمامات. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الكرنفال يشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، كما يقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض التي تهتم بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.